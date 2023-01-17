Подольский Виктор Михайлович
Место рождения
Дата рождения1932
Дата смерти2002
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1932
Отец: Подольский Михаил Сергеевич
Мать: Подольская Александра
Рождение ребёнка
27.05.1962
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
30.03.1966
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Смерть
2002
Причина смерти: Несчастный случай