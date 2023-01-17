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Подольский Виктор Михайлович

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Место рождения

Тогул, Тогульский муниципальный район, Алтайский край

Дата рождения

1932

Дата смерти

2002

Пол

Мужской

Отец

1913 г.р.

Мать

1914 г.р.

Дети

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Добавил:

ВМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1932

Отец: Подольский Михаил Сергеевич

Мать: Подольская Александра

Тогул, Тогульский муниципальный район, Алтайский край
Рождение ребёнка
27.05.1962

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Прокопьевск, Прокопьевский, Кемеровская область
Рождение ребёнка
30.03.1966

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Прокопьевск, Прокопьевский, Кемеровская область
Смерть
2002
Прокопьевск, Прокопьевский, Кемеровская область
Причина смерти: Несчастный случай
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