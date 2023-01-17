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Сидоров Владимир Васильевич

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Место рождения

Рязань, город Рязань, Рязанская область

Дата рождения

20.09.1923

Дата смерти

05.03.1970

Пол

Мужской

Отец

1896 г.р.

Мать

Между 1905 и 1905 г.р.

Жена

Скрыто настройками приватности

Дети

Добавил:

ОД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.09.1923

Отец: Сидоров Василий Тимофеевич

Мать: Сидорова Мария Филипповна

Рязань, город Рязань, Рязанская область
Бракосочетание
20.10.1953

Жена: скрыто настройками приватности

Пойма, Хасанский муниципальный район, Приморский край
Рождение ребёнка
11.02.1955

Сын: Сидоров Сергей Владимирович

Мать ребёнка: Сидорова Мария Филипповна

Рязань, город Рязань, Рязанская область
Развод
15.04.1969

Жена: скрыто настройками приватности

Рязань, город Рязань, Рязанская область
Смерть
05.03.1970
Рязань, город Рязань, Рязанская область
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