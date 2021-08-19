Сидоров Владимир Васильевич 20.09.1923 — найти родственников по фамилии на Familio

Сидоров Владимир Васильевич

Автор
ОД
Дедович О.

мужской, родился 20.09.1923, Рязань, город Рязань, Рязанская область

умер 05.03.1970, Рязань, город Рязань, Рязанская область

Отец
Сидоров Василий Тимофеевич?.02.1896 г.р.
Мать
Сидорова (Гордеева) Мария ФилипповнаМежду 02.06.1905 и 26.06.1905 г.р.
Супруги
Сидорова (Козлёнкова) Таисия Михайловна05.10.1930 г.р.
Дети
Сидоров Сергей Владимирович11.02.1955 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.09.1923

Отец: Сидоров Василий Тимофеевич

Мать: Сидорова (Гордеева) Мария Филипповна

Рязань, город Рязань, Рязанская область

Место жительства
Неизвестно
Рязань, город Рязань, Рязанская область

Бракосочетание
20.10.1953

Жена: Сидорова (Козлёнкова) Таисия Михайловна

Пойма, Хасанский муниципальный район, Приморский край

Рождение ребёнка
11.02.1955

Сын: Сидоров Сергей Владимирович

Мать ребёнка: Сидорова (Козлёнкова) Таисия Михайловна

Рязань, город Рязань, Рязанская область

Развод
15.04.1969

Жена: Сидорова (Козлёнкова) Таисия Михайловна

Рязань, город Рязань, Рязанская область

Смерть
05.03.1970
Рязань, город Рязань, Рязанская область

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