Сидоров Владимир Васильевич
Место рождения
Дата рождения20.09.1923
Дата смерти05.03.1970
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Скрыто настройками приватности
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.09.1923
Бракосочетание
20.10.1953
Жена: скрыто настройками приватности
Пойма, Хасанский муниципальный район, Приморский край
Рождение ребёнка
11.02.1955
Сын: Сидоров Сергей Владимирович
Мать ребёнка: Сидорова Мария Филипповна
Развод
15.04.1969
Жена: скрыто настройками приватности
Смерть
05.03.1970