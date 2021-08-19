Сидоров Владимир Васильевич
мужской, родился 20.09.1923, Рязань, город Рязань, Рязанская область
умер 05.03.1970, Рязань, город Рязань, Рязанская область
ОтецСидоров Василий Тимофеевич?.02.1896 г.р.
МатьСидорова (Гордеева) Мария ФилипповнаМежду 02.06.1905 и 26.06.1905 г.р.
Супруги
Сидорова (Козлёнкова) Таисия Михайловна05.10.1930 г.р.
Дети
Сидоров Сергей Владимирович11.02.1955 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.09.1923
Место жительства
Неизвестно
Бракосочетание
20.10.1953
Пойма, Хасанский муниципальный район, Приморский край
Рождение ребёнка
11.02.1955
Сын: Сидоров Сергей Владимирович
Мать ребёнка: Сидорова (Козлёнкова) Таисия Михайловна
Развод
15.04.1969
Смерть
05.03.1970