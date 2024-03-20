Besack (Rachette) Susanna Henriette
Место рожденияKopenhagen, Copenhagen, Denmark
Дата рождения02.11.1770
Дата смерти22.07.1825
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
06.09.1795
Дочь: Born Елизавета Павловна
Отец ребёнка: Безак Павел Христианович
Рождение ребёнка
08.06.1798
Дочь: Krzyżanowska Мария Павловна
Отец ребёнка: Безак Павел Христианович
Рождение ребёнка
16.09.1799
Дочь: Зварковская Ольга Павловна
Отец ребёнка: Безак Павел Христианович
Рождение ребёнка
24.04.1801
Отец ребёнка: Безак Павел Христианович
Рождение ребёнка
20.02.1803
Сын: Безак Константин Павлович
Отец ребёнка: Безак Павел Христианович
Kyiv, Kyiv City, Ukraine
Рождение ребёнка
1804
Отец ребёнка: Безак Павел Христианович
Рождение ребёнка
03.04.1806
Дочь: Елена Павловна
Отец ребёнка: Безак Павел Христианович
Рождение ребёнка
1809
Отец ребёнка: Безак Павел Христианович
Рождение ребёнка
1815
Сын: Безак Павел Павлович
Отец ребёнка: Безак Павел Христианович
Смерть
22.07.1825
St. Petersburg, Saint Petersburg, Saint Petersburg, Russia