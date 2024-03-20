Besack (Rachette) Susanna Henriette — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Besack (Rachette) Susanna Henriette

Место рождения

Kopenhagen, Copenhagen, Denmark

Дата рождения

02.11.1770

Дата смерти

22.07.1825

Пол

Женский

Добавил:

ДЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.11.1770

Отец: не указан

Мать: не указана

Kopenhagen, Copenhagen, Denmark
Рождение ребёнка
06.09.1795

Дочь: Born Елизавета Павловна

Отец ребёнка: Безак Павел Христианович

Рождение ребёнка
08.06.1798

Дочь: Krzyżanowska Мария Павловна

Отец ребёнка: Безак Павел Христианович

Рождение ребёнка
16.09.1799

Дочь: Зварковская Ольга Павловна

Отец ребёнка: Безак Павел Христианович

Рождение ребёнка
24.04.1801

Сын: Безак Александр Павлович

Отец ребёнка: Безак Павел Христианович

Рождение ребёнка
20.02.1803

Сын: Безак Константин Павлович

Отец ребёнка: Безак Павел Христианович

Kyiv, Kyiv City, Ukraine
Рождение ребёнка
1804

Сын: Безак Николай Павлович

Отец ребёнка: Безак Павел Христианович

Рождение ребёнка
03.04.1806

Дочь: Елена Павловна

Отец ребёнка: Безак Павел Христианович

Рождение ребёнка
1809

Сын: Безак Михаил Павлович

Отец ребёнка: Безак Павел Христианович

Рождение ребёнка
1815

Сын: Безак Павел Павлович

Отец ребёнка: Безак Павел Христианович

Смерть
22.07.1825
St. Petersburg, Saint Petersburg, Saint Petersburg, Russia
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