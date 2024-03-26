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Евдокия Иванова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1676

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1677 г.р.

Дети

Около 1703 г.р.

Добавил:

MN
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1676

Отец: не указан

Мать: не указана

РГАДА ф.350 о.1 д.367 стр.122 Перепись 1715 г. д.Глазово
Бракосочетание
До 1703

Муж: Давыдов Ермил Наумов

Рождение ребёнка
Около 1703

Сын: Никон Ермилов

Отец ребёнка: Давыдов Ермил Наумов

Глазово, Серпуховский муниципальный район, Московская область
ИВ 1742 https://cgamos.ru/ispovedalnye_vedomosti/203-747-81/ стр.114 ИВ 1745 https://cgamos.ru/ispovedalnye_vedomosti/203-747-116/ стр.160 Перепись 1705 РГАДА ф.1209 д.10331 стр.487
Смерть
Неизвестно

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