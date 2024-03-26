Евдокия Иванова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1676
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Рождение
Около 1676
Отец: не указан
Мать: не указана
РГАДА ф.350 о.1 д.367 стр.122 Перепись 1715 г. д.Глазово
Бракосочетание
До 1703
Муж: Давыдов Ермил Наумов
Рождение ребёнка
Около 1703
Сын: Никон Ермилов
Отец ребёнка: Давыдов Ермил Наумов
Глазово, Серпуховский муниципальный район, Московская область
ИВ 1742 https://cgamos.ru/ispovedalnye_vedomosti/203-747-81/ стр.114 ИВ 1745 https://cgamos.ru/ispovedalnye_vedomosti/203-747-116/ стр.160 Перепись 1705 РГАДА ф.1209 д.10331 стр.487
Смерть
Неизвестно