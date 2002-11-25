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Таркус Евгения Александровна
Таркус Евгения Александровна
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
05.03.1982
Пол
Женский
Отец
Таркус Александр Викторович
1959 г.р.
Мать
Таркус Валентина Петровна
1957 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
НТ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.03.1982
Отец:
Таркус Александр Викторович
Мать:
Таркус Валентина Петровна
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