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Арсланбаева Багида

Место рождения

д.Сургуяз, Кара-Кипчакская волость, Оренбургский уезд, Оренбургская губерния

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Дети

Добавил:

КФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Арсланбаев Абдрафик

Рождение ребёнка
1880

Сын: Арсланбаев Гумар Абдрафикович

Отец ребёнка: Арсланбаев Абдрафик

Смерть
Неизвестно
Причина смерти: Болезнь
Похороны
Неизвестно

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