Арсланбаева Багида
Место рожденияд.Сургуяз, Кара-Кипчакская волость, Оренбургский уезд, Оренбургская губерния
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Арсланбаев Абдрафик
Рождение ребёнка
1880
Сын: Арсланбаев Гумар Абдрафикович
Отец ребёнка: Арсланбаев Абдрафик
Смерть
Неизвестно
Причина смерти: Болезнь