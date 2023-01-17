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Савинчева Матрена Ивановна

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Место рождения

Малое Фролово, Тетюшский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

Дата рождения

19.09.1905

Дата смерти

19.08.1977

Пол

Женский

Добавил:

ДС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.09.1905

Отец: не указан

Мать: не указана

Малое Фролово, Тетюшский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
22.03.1932

Сын: Савинчев Анатолий Николаевич

Отец ребёнка: Савинчев Николай Яковлевич

Малое Фролово, Тетюшский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Савинчев Василий Николаевич

Отец ребёнка: Савинчев Николай Яковлевич

Малое Фролово, Тетюшский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Савинчев Николай Яковлевич

Смерть
19.08.1977
Малое Фролово, Тетюшский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
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