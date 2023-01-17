Савинчева Матрена Ивановна
Место рождения
Дата рождения19.09.1905
Дата смерти19.08.1977
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.09.1905
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
22.03.1932
Сын: Савинчев Анатолий Николаевич
Отец ребёнка: Савинчев Николай Яковлевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Савинчев Василий Николаевич
Отец ребёнка: Савинчев Николай Яковлевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
19.08.1977