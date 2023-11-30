Надеева (Андреева) Евдокия (Авдотья) Исаиевна
Место рождения
Дата рождения25.02.1887
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.02.1887
Бракосочетание
02.11.1908
Рождение ребёнка
26.06.1909
Отец ребёнка: Надеев Даниил Николаевич
Рождение ребёнка
15.08.1911
Дочь: Надеева Фёкла (Феоклия) Данииловна
Отец ребёнка: Надеев Даниил Николаевич
Рождение ребёнка
15.03.1915
Дочь: Надеева Клавдия Данииловна
Отец ребёнка: Надеев Даниил Николаевич
Смерть
Неизвестно