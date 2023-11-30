Надеева (Андреева) Евдокия (Авдотья) Исаиевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Надеева (Андреева) Евдокия (Авдотья) Исаиевна

Место рождения

Новый Казбулат, Клявлинский муниципальный район, Самарская область

Дата рождения

25.02.1887

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.02.1887

Отец: Андреев Исай Андреевич

Мать: Андреева (Спиридонова) Анастасия Спиридоновна

Новый Казбулат, Клявлинский муниципальный район, Самарская область
Бракосочетание
02.11.1908

Муж: Надеев Даниил Николаевич

Новый Казбулат, Клявлинский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
26.06.1909

Сын: Надеев Павел Даниилович

Отец ребёнка: Надеев Даниил Николаевич

Рождение ребёнка
15.08.1911

Дочь: Надеева Фёкла (Феоклия) Данииловна

Отец ребёнка: Надеев Даниил Николаевич

Рождение ребёнка
15.03.1915

Дочь: Надеева Клавдия Данииловна

Отец ребёнка: Надеев Даниил Николаевич

Смерть
Неизвестно

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