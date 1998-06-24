Ладыгин Николай Прокофьевич
Место рождения
Дата рождения06.12.1907
Дата смерти24.06.1998
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.12.1907
Бракосочетание
04.11.1934
Оренбург, город Оренбург, Оренбургская область
Бракосочетание
08.09.1939
Рождение ребёнка
20.07.1940
Дочь: Набокина Валентина Николаевна
Мать ребёнка: Ладыгина Вера Кондратьевна
Рождение ребёнка
26.11.1949
Сын: Ладыгин Вячеслав Николаевич
Мать ребёнка: Ладыгина Вера Кондратьевна
Смерть
24.06.1998