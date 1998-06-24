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Ладыгин Николай Прокофьевич

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Место рождения

Камардиновка

Дата рождения

06.12.1907

Дата смерти

24.06.1998

Пол

Мужской

Добавил:

ПЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.12.1907

Отец: Ладыгин Прокопий Титович

Мать: Ладыгина Параскева Васильевна

Бракосочетание
04.11.1934

Жена: Ладыгина Антонина Яковлевна

Оренбург, город Оренбург, Оренбургская область
Бракосочетание
08.09.1939

Жена: Ладыгина Вера Кондратьевна

Богдановка, Тоцкий муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
20.07.1940

Дочь: Набокина Валентина Николаевна

Мать ребёнка: Ладыгина Вера Кондратьевна

Богдановка, Тоцкий муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
26.11.1949

Сын: Ладыгин Вячеслав Николаевич

Мать ребёнка: Ладыгина Вера Кондратьевна

Богдановка, Тоцкий муниципальный район, Оренбургская область
Смерть
24.06.1998
Богдановка, Тоцкий муниципальный район, Оренбургская область
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