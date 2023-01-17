Серединский Иван
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти09.07.1992
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
20.01.1972
Дочь: Герасимова Елена Ивановна
Мать ребёнка: Серединская Нина Ивановна
Рождение ребёнка
30.11.?
Дочь: Серединская Наталья Ивановна
Мать ребёнка: Серединская Нина Ивановна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Серединский Владимир Иванович
Мать ребёнка: Серединская Нина Ивановна
Смерть
09.07.1992