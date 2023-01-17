Серединский Иван — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Серединский Иван

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

09.07.1992

Пол

Мужской

Добавил:

АГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
20.01.1972

Дочь: Герасимова Елена Ивановна

Мать ребёнка: Серединская Нина Ивановна

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
30.11.?

Дочь: Серединская Наталья Ивановна

Мать ребёнка: Серединская Нина Ивановна

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Серединский Владимир Иванович

Мать ребёнка: Серединская Нина Ивановна

Москва, город федерального значения Москва
Смерть
09.07.1992
Москва, город федерального значения Москва
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