Заплаткина Ирина
Место рожденияНе указано
Дата рождения25.03.?
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.03.?
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
05.07.2013
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
28.12.2017
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности