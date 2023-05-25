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Ведерникова Надежда Сергеевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

17.06.1956

Пол

Женский

Добавил:

ВС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.06.1956

Отец: Сочнев Сергей Степанович

Мать: Ведерникова Любовь Петровна

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Аликин Виктор Николаевич

Рождение ребёнка
15.07.1975

Дочь: Осташова Наталья Алексеевна

Отец ребёнка: Осташов Алексей Васильевич

Рождение ребёнка
19.07.1981

Дочь: Аликина Татьяна Викторовна

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
21.10.1983

Дочь: Аликина Анастасия Виктор

Отец ребёнка: Аликин Виктор Николаевич

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