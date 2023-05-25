Ведерникова Надежда Сергеевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения17.06.1956
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.06.1956
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
15.07.1975
Дочь: Осташова Наталья Алексеевна
Отец ребёнка: Осташов Алексей Васильевич
Рождение ребёнка
19.07.1981
Дочь: Аликина Татьяна Викторовна
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
21.10.1983
Дочь: Аликина Анастасия Виктор
Отец ребёнка: Аликин Виктор Николаевич