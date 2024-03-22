Пятаева (Федотенко) Анна Сергеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Пятаева (Федотенко) Анна Сергеевна

Место рождения

Новокуйбышевск, Новокуйбышевск, Самарская область

Дата рождения

27.07.1987

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Дети

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Добавил:

МА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.07.1987

Отец: не указан

Мать: не указана

Новокуйбышевск, Новокуйбышевск, Самарская область
Рождение ребёнка
19.09.2012

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Пятаев Владимир Николаевич

Новокуйбышевск, Новокуйбышевск, Самарская область
Рождение ребёнка
06.05.2016

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Пятаев Владимир Николаевич

Новокуйбышевск, Новокуйбышевск, Самарская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Пятаев Владимир Николаевич

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