Пятаева (Федотенко) Анна Сергеевна
Место рождения
Дата рождения27.07.1987
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.07.1987
Рождение ребёнка
19.09.2012
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Пятаев Владимир Николаевич
Рождение ребёнка
06.05.2016
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Пятаев Владимир Николаевич
Бракосочетание
Неизвестно