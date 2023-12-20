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Надымов Петр Семенович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1898

Дата смерти

20.09.1943

Пол

Мужской

Добавил:

ИН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1898

Отец: Надымов Семен Кононов

Мать: Надымова (Бразгина) Наталия Прокопьевна

Рождение ребёнка
1934

Сын: Надымов Семен Петрович

Мать ребёнка: Надымова (Лесникова) Прасковья Прокопьевна

Рождение ребёнка
1935

Сын: Надымов Иван Петрович

Мать ребёнка: Надымова (Лесникова) Прасковья Прокопьевна

Рождение ребёнка
01.03.1943

Дочь: Власова (Надымова) Галина Петровна

Мать ребёнка: Надымова (Лесникова) Прасковья Прокопьевна

Смерть
20.09.1943

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