Надымов Петр Семенович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1898
Дата смерти20.09.1943
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1898
Рождение ребёнка
1934
Мать ребёнка: Надымова (Лесникова) Прасковья Прокопьевна
Рождение ребёнка
1935
Мать ребёнка: Надымова (Лесникова) Прасковья Прокопьевна
Рождение ребёнка
01.03.1943
Дочь: Власова (Надымова) Галина Петровна
Мать ребёнка: Надымова (Лесникова) Прасковья Прокопьевна
Смерть
20.09.1943