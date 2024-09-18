Лепехина Матрена
Место рожденияНе указано
Дата рождения1854
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1854
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1869
Дочь: (Лепехина) Мария Моисеевна
Отец ребёнка: Лепехин Моисей Петрович
Рождение ребёнка
1871
Отец ребёнка: Лепехин Моисей Петрович
Рождение ребёнка
1874
Дочь: (Лепехина) Пелагея Моисеевна
Отец ребёнка: Лепехин Моисей Петрович
Рождение ребёнка
1875
Дочь: (Лепехина) Евдокия Моисеевна
Отец ребёнка: Лепехин Моисей Петрович
Рождение ребёнка
1875
Сын: Лепехин Василий Моисеевич
Отец ребёнка: Лепехин Моисей Петрович
Рождение ребёнка
1879
Сын: Лепехин Афанасий Моисеевич
Отец ребёнка: Лепехин Моисей Петрович
Смерть
Неизвестно