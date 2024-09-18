Лепехина Матрена 1854 — найти родственников по фамилии на Familio
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Лепехина Матрена

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1854

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ИС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1854

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Лепехин Моисей Петрович

Рождение ребёнка
1869

Дочь: (Лепехина) Мария Моисеевна

Отец ребёнка: Лепехин Моисей Петрович

Рождение ребёнка
1871

Сын: Лепехин Иван Моисеевич

Отец ребёнка: Лепехин Моисей Петрович

Рождение ребёнка
1874

Дочь: (Лепехина) Пелагея Моисеевна

Отец ребёнка: Лепехин Моисей Петрович

Рождение ребёнка
1875

Дочь: (Лепехина) Евдокия Моисеевна

Отец ребёнка: Лепехин Моисей Петрович

Рождение ребёнка
1875

Сын: Лепехин Василий Моисеевич

Отец ребёнка: Лепехин Моисей Петрович

Рождение ребёнка
1879

Сын: Лепехин Афанасий Моисеевич

Отец ребёнка: Лепехин Моисей Петрович

Смерть
Неизвестно

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