Ревина Анна Васильевна
Место рождения
Дата рожденияОколо 1830 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1830 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Около 1853
Сын: Ревин Александр Александрович
Отец ребёнка: Ревин Александр Трофимович
по переписи 1858 года
Рождение ребёнка
Около 1856
Отец ребёнка: Ревин Александр Трофимович
Рождение ребёнка
Около 1858 ст.
Отец ребёнка: Ревин Александр Трофимович
Ревизские сказки 1858г
Смерть
Неизвестно