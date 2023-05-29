Ревина Анна Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ревина Анна Васильевна

Место рождения

Хошеутово, Харабалинский муниципальный район, Астраханская область

Дата рождения

Около 1830 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1830 г.р.

Дети

Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1830 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Хошеутово, Харабалинский муниципальный район, Астраханская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Ревин Александр Трофимович

Рождение ребёнка
Около 1853

Сын: Ревин Александр Александрович

Отец ребёнка: Ревин Александр Трофимович

Хошеутово, Харабалинский муниципальный район, Астраханская область
по переписи 1858 года
Рождение ребёнка
Около 1856

Сын: Ревин Петр Александрович

Отец ребёнка: Ревин Александр Трофимович

Рождение ребёнка
Около 1858 ст.

Сын: Ревин Иван Александрович

Отец ребёнка: Ревин Александр Трофимович

Хошеутово, Харабалинский муниципальный район, Астраханская область
Ревизские сказки 1858г
Смерть
Неизвестно

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