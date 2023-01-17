Старшова (Ломова) Татьяна Викторовна
Место рождения
Дата рождения19.03.1975
ПолЖенский
Мать
Скрыто настройками приватности
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.03.1975
Отец: Ломов Виктор Александрович
Мать: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
25.07.1998
Рождение ребёнка
10.10.1998
Отец ребёнка: Старшов Иван Валерьевич
Иркутск, город Иркутск, Иркутская область
Рождение ребёнка
03.10.2003
Отец ребёнка: Старшов Иван Валерьевич
Черемхово, Черемховское, Иркутская область
Бракосочетание
03.09.2012
Заречный, Заречный, Свердловская область
Рождение ребёнка
04.10.2015
Дочь: Горбунова Кира Анатольевна
Отец ребёнка: Горбунов Анатолий Николаевич