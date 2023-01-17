Старшова (Ломова) Татьяна Викторовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Старшова (Ломова) Татьяна Викторовна

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Место рождения

Екатеринбург, город Екатеринбург, Свердловская область

Дата рождения

19.03.1975

Пол

Женский

Добавил:

ИС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.03.1975

Отец: Ломов Виктор Александрович

Мать: скрыто настройками приватности

Екатеринбург, город Екатеринбург, Свердловская область
Бракосочетание
25.07.1998

Муж: Старшов Иван Валерьевич

Рождение ребёнка
10.10.1998

Сын: Старшов Глеб Иванович

Отец ребёнка: Старшов Иван Валерьевич

Иркутск, город Иркутск, Иркутская область
Рождение ребёнка
03.10.2003

Сын: Старшов Матвей Иванович

Отец ребёнка: Старшов Иван Валерьевич

Черемхово, Черемховское, Иркутская область
Бракосочетание
03.09.2012

Муж: Горбунов Анатолий Николаевич

Заречный, Заречный, Свердловская область
Рождение ребёнка
04.10.2015

Дочь: Горбунова Кира Анатольевна

Отец ребёнка: Горбунов Анатолий Николаевич

Екатеринбург, город Екатеринбург, Свердловская область
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