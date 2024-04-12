(Золото) Евфимия Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюди(Золото) Евфимия Васильевна

(Золото) Евфимия Васильевна

Место рождения

Красная Поляна

Дата рождения

22.08.1881

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

1833 г.р.

Мать

Около 1841 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.08.1881

Отец: Золото Василий Ефимович

Мать: Золото София Саввична

Николаевская церковь,м/к-1881г.лист-21,зап.-38,ГАДО,Ф - 426-2-4 кадр-44.
Крещение
23.08.1881
Николаевская церковь,м/к-1881г.лист-21,зап.-38,ГАДО,Ф - 426-2-4 кадр 22. | Godparents:Новокаракубские поселяне: Семен Данилович Башев и Гликерия Николаевна Башева
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close