(Золото) Евфимия Васильевна
Место рождения
Дата рождения22.08.1881
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.08.1881
Отец: Золото Василий Ефимович
Мать: Золото София Саввична
Николаевская церковь,м/к-1881г.лист-21,зап.-38,ГАДО,Ф - 426-2-4 кадр-44.
Крещение
23.08.1881
Николаевская церковь,м/к-1881г.лист-21,зап.-38,ГАДО,Ф - 426-2-4 кадр 22. | Godparents:Новокаракубские поселяне: Семен Данилович Башев и Гликерия Николаевна Башева
Смерть
Неизвестно