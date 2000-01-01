Шипуля не известно — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиШипуля не известно

Шипуля не известно

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

До 1846 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

До 1846 г.р.

Дети

Добавил:

MB
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Место
Комментарий
Рождение
До 1846 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
До 1866 ст.

Сын: Шипуля Яков известно

Мать ребёнка: Шипуля не известно

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Шипуля не известно

Место жительства
Неизвестно
Бешенковическая волость, Лепельский уезд, Витебская губерния, Российская Империя
Смерть
Неизвестно
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