Шипуля не известно
Место рожденияНе указано
Дата рожденияДо 1846 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1846 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
До 1866 ст.
Сын: Шипуля Яков известно
Мать ребёнка: Шипуля не известно
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Шипуля не известно
Место жительства
Неизвестно
Бешенковическая волость, Лепельский уезд, Витебская губерния, Российская Империя
Смерть
Неизвестно