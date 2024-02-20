Созанов Кази-Магомет Карашеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Созанов Кази-Магомет Карашеевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1845

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1845

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1869

Сын: Созанов Сослан-Бек

Мать ребёнка: Созанова Хоже

Рождение ребёнка
1877

Дочь: Ханифа

Мать ребёнка: Созанова Хоже

Рождение ребёнка
1878

Сын: Созанов Дзанатхан

Мать ребёнка: Созанова Хоже

Рождение ребёнка
1882

Сын: Созанов Аслан-Бек

Мать ребёнка: Созанова Хоже

Рождение ребёнка
1884

Дочь: Салимат

Мать ребёнка: Созанова Хоже

Рождение ребёнка
1886

Сын: Созанов Мурза-Бек

Мать ребёнка: Созанова Хоже

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Созанова Хоже

Смерть
Неизвестно
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