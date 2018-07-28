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Овчаров Виктор

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Место рождения

Скуносово, Сумська область

Дата рождения

11.05.1948

Дата смерти

28.07.2018

Пол

Мужской

Добавил:

СО
Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.05.1948

Отец: Овчаров Сергей

Мать: Овчарова Екатерина

Скуносово, Сумська область
Рождение ребёнка
04.03.1973

Сын: Овчаров Сергей

Мать ребёнка: Тригубова Татьяна

Рождение ребёнка
12.03.1977

Сын: Тригубов Максим

Мать ребёнка: Тригубова Татьяна

Смерть
28.07.2018
Иваново, Иваново, Ивановская область
Иваново, Россия
Похороны
Неизвестно
Иваново, Иваново, Ивановская область
Иваново, Россия
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