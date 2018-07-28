Овчаров Виктор
Место рождения
Дата рождения11.05.1948
Дата смерти28.07.2018
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.05.1948
Отец: Овчаров Сергей
Мать: Овчарова Екатерина
Рождение ребёнка
04.03.1973
Сын: Овчаров Сергей
Мать ребёнка: Тригубова Татьяна
Рождение ребёнка
12.03.1977
Сын: Тригубов Максим
Мать ребёнка: Тригубова Татьяна
Смерть
28.07.2018
Иваново, Россия
Похороны
Неизвестно
Иваново, Россия