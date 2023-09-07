Чупин Александр Васильевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Чупин Василий
Мать: Орина
Рождение ребёнка
18.09.1934
Дочь: Чупина Ангелина Александровна
Мать ребёнка: Хомутова Анастасия Матвеевна
Березники, город Березники, Пермский край
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Чупина Нина Александровна
Мать ребёнка: Хомутова Анастасия Матвеевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Чупина Клавдия Александровна
Мать ребёнка: Хомутова Анастасия Матвеевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Чупина Анна Александровна
Мать ребёнка: Хомутова Анастасия Матвеевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Чупин Евгений Александрович
Мать ребёнка: Хомутова Анастасия Матвеевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Чупин Леонид Александрович
Мать ребёнка: Хомутова Анастасия Матвеевна
Смерть
Неизвестно