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Чупин Александр Васильевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ДЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Чупин Василий

Мать: Орина

Рождение ребёнка
18.09.1934

Дочь: Чупина Ангелина Александровна

Мать ребёнка: Хомутова Анастасия Матвеевна

Березники, город Березники, Пермский край
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Чупина Нина Александровна

Мать ребёнка: Хомутова Анастасия Матвеевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Чупина Клавдия Александровна

Мать ребёнка: Хомутова Анастасия Матвеевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Чупина Анна Александровна

Мать ребёнка: Хомутова Анастасия Матвеевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Чупин Евгений Александрович

Мать ребёнка: Хомутова Анастасия Матвеевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Чупин Леонид Александрович

Мать ребёнка: Хомутова Анастасия Матвеевна

Смерть
Неизвестно
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