Скачков Николай Афонасьевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Афонасий
Рождение ребёнка
14.01.1953
Дочь: Скачкова Татьяна Николаевна
Мать ребёнка: Зудина Екатерина Марковна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Скачков Владимир Николаевич
Мать ребёнка: Зудина Екатерина Марковна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Скачков Николай Николаевич
Мать ребёнка: Зудина Екатерина Марковна
Смерть
Неизвестно