Скачков Николай Афонасьевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Скачков Николай Афонасьевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Афонасий

Мать: не указана

Рождение ребёнка
14.01.1953

Дочь: Скачкова Татьяна Николаевна

Мать ребёнка: Зудина Екатерина Марковна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Скачков Владимир Николаевич

Мать ребёнка: Зудина Екатерина Марковна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Скачков Николай Николаевич

Мать ребёнка: Зудина Екатерина Марковна

Смерть
Неизвестно
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