Сошнетская Мария Кирриловна Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio
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Сошнетская Мария Кирриловна

Место рождения

Деревня Макарино, Сандовский район, Калининская область

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

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Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Деревня Макарино, Сандовский район, Калининская область
Рождение ребёнка
25.03.1924

Сын: Сошнецкий Анатолий Петрович

Отец ребёнка: Сошнетский Петр Алксандрович

Деревня Макарино, Сандовский район, Калининская область
Смерть
Неизвестно

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