Сошнетская Мария Кирриловна
Место рожденияДеревня Макарино, Сандовский район, Калининская область
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Деревня Макарино, Сандовский район, Калининская область
Рождение ребёнка
25.03.1924
Сын: Сошнецкий Анатолий Петрович
Отец ребёнка: Сошнетский Петр Алксандрович
Деревня Макарино, Сандовский район, Калининская область
Смерть
Неизвестно