Коваленко (Крячек) Дарья Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1900
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1900
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
07.02.1919
Рождение ребёнка
10.09.1919
Дочь: Екатерина Ивановна
Отец ребёнка: Коваленко Иван Иванович
Рождение ребёнка
03.12.1922
Дочь: Антонина Ивановна
Отец ребёнка: Коваленко Иван Иванович
Смерть
Неизвестно