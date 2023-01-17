Коваленко (Крячек) Дарья Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКоваленко (Крячек) Дарья Ивановна

Коваленко (Крячек) Дарья Ивановна

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1900

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

RC
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1900

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
07.02.1919

Муж: Коваленко Иван Иванович

Павловка, Михайловский муниципальный район, Приморский край
Рождение ребёнка
10.09.1919

Дочь: Екатерина Ивановна

Отец ребёнка: Коваленко Иван Иванович

Павловка, Михайловский муниципальный район, Приморский край
Рождение ребёнка
03.12.1922

Дочь: Антонина Ивановна

Отец ребёнка: Коваленко Иван Иванович

Павловка, Михайловский муниципальный район, Приморский край
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close