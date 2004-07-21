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Меркулов Григорий Васильевич

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Место рождения

Орловская область, Троснянский район, село Ломовец

Дата рождения

25.11.1927

Дата смерти

21.07.2004

Пол

Мужской

Добавил:

ВЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.11.1927

Отец: Меркулов Василий Иванович

Мать: Меркулова Пелагея Ивановна

Орловская область, Троснянский район, село Ломовец
Бракосочетание
1948

Жена: Меркулова Анна Ивановна

Орловская область, Троснянский район, село Ломовец
Рождение ребёнка
28.02.1949

Дочь: Чернецкая Зинаида Григорьевна

Мать ребёнка: Меркулова Анна Ивановна

Орловская область, Троснянский район, село Ломовец
Рождение ребёнка
09.08.1957

Дочь: Призенко Людмила Григорьевна

Мать ребёнка: Меркулова Анна Ивановна

Орловская область, Троснянский район, село Ломовец
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Меркулова Анна Ивановна

Смерть
21.07.2004
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