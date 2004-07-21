Меркулов Григорий Васильевич
Место рожденияОрловская область, Троснянский район, село Ломовец
Дата рождения25.11.1927
Дата смерти21.07.2004
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.11.1927
Орловская область, Троснянский район, село Ломовец
Бракосочетание
1948
Жена: Меркулова Анна Ивановна
Орловская область, Троснянский район, село Ломовец
Рождение ребёнка
28.02.1949
Дочь: Чернецкая Зинаида Григорьевна
Мать ребёнка: Меркулова Анна Ивановна
Орловская область, Троснянский район, село Ломовец
Рождение ребёнка
09.08.1957
Дочь: Призенко Людмила Григорьевна
Мать ребёнка: Меркулова Анна Ивановна
Орловская область, Троснянский район, село Ломовец
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Меркулова Анна Ивановна
Смерть
21.07.2004