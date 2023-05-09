Вакорин Михаил Федорович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1875
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1875
Отец: Вакорин Федор -
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Вакорина Ольга Михайловна
Мать ребёнка: Вакорина Иринья Ильинична
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Вакорина Валентина Михайловна
Мать ребёнка: Вакорина Иринья Ильинична
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Вакорин Василий Михайлович
Мать ребёнка: Вакорина Иринья Ильинична
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Вакорин Филлип Михайлович
Мать ребёнка: Вакорина Иринья Ильинична
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1895
Мать ребёнка: Вакорина Иринья Ильинична
Смерть
Неизвестно