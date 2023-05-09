Вакорин Михаил Федорович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиВакорин Михаил Федорович

Вакорин Михаил Федорович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1875

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ИЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1875

Отец: Вакорин Федор -

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Вакорина Ольга Михайловна

Мать ребёнка: Вакорина Иринья Ильинична

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Вакорина Валентина Михайловна

Мать ребёнка: Вакорина Иринья Ильинична

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Вакорин Василий Михайлович

Мать ребёнка: Вакорина Иринья Ильинична

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Вакорин Филлип Михайлович

Мать ребёнка: Вакорина Иринья Ильинична

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Вакорина Иринья Ильинична

Рождение ребёнка
1895

Сын: Вакорин Федор Михайлович

Мать ребёнка: Вакорина Иринья Ильинична

Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.