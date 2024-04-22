Костакова (Бочкова) Екатерина Васильевна
Место рождения
Дата рождения04.12.1891
Дата смерти23.04.1972
ПолЖенский
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.12.1891
Отец: Бочков Василий Иванович
Мать: Бочкова Ксения Андреевна
В Метрической книге по церквям Муромского уезда за 1891 год дата рождения указана 12 декабря по старому стилю, дата крещения 17 декабря. Крестными были Бочков Пётр Иванович и Бочкова Параскева Игнатье... Показать все
Смерть
23.04.1972
Похоронена на кладбище села Лазарево Муромского района в одной могиле с братом Бочковым Константином Васильевичем