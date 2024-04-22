Костакова (Бочкова) Екатерина Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Костакова (Бочкова) Екатерина Васильевна

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Место рождения

Подболотня, Карачаровская волость, Муромский уезд

Дата рождения

04.12.1891

Дата смерти

23.04.1972

Пол

Женский

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.12.1891

Отец: Бочков Василий Иванович

Мать: Бочкова Ксения Андреевна

Подболотня, Карачаровская волость, Муромский уезд
В Метрической книге по церквям Муромского уезда за 1891 год дата рождения указана 12 декабря по старому стилю, дата крещения 17 декабря. Крестными были Бочков Пётр Иванович и Бочкова Параскева Игнатье... Показать все
Смерть
23.04.1972
Похоронена на кладбище села Лазарево Муромского района в одной могиле с братом Бочковым Константином Васильевичем
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