Головина (Павлова) Анна Андреевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Головина (Павлова) Анна Андреевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

18.03.1928

Дата смерти

18.01.2009

Пол

Женский

Отец

1903 г.р.

Мать

1898 г.р.

Дети

1951 г.р.
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Добавил:

оз
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.03.1928

Отец: Павлов Андрей Иванович

Мать: Павлова (Симанова) Екатерина Васильевна

Работа или профессия
Неизвестно
Рождение ребёнка
26.08.1951

Сын: Головин Виктор Васильевич

Отец ребёнка: Головин Василий Дмитриевич

Полянки, Спасский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
28.03.1954

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Головин Василий Дмитриевич

Полянки, Спасский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
16.02.1965

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Головин Василий Дмитриевич

Полянки, Спасский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Смерть
18.01.2009
Самара, Самара, Самарская область
Похороны
Неизвестно
Полянки, Спасский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

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