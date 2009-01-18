Головина (Павлова) Анна Андреевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения18.03.1928
Дата смерти18.01.2009
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.03.1928
Работа или профессия
Неизвестно
Рождение ребёнка
26.08.1951
Сын: Головин Виктор Васильевич
Отец ребёнка: Головин Василий Дмитриевич
Рождение ребёнка
28.03.1954
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Головин Василий Дмитриевич
Рождение ребёнка
16.02.1965
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Головин Василий Дмитриевич
Смерть
18.01.2009
Самара, Самара, Самарская область
Похороны
Неизвестно