Иван Григорьевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Иван Григорьевич

Место рождения

Клыгино, Родниковский муниципальный район, Ивановская область

Дата рождения

23.08.1807

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

МТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.08.1807

Отец: Григорий Федорович

Мать: Федосья Петровна

Клыгино, Родниковский муниципальный район, Ивановская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Акулина Антоновна

Рождение ребёнка
1834

Дочь: Федосья Ивановна

Мать ребёнка: Акулина Антоновна

Клыгино, Родниковский муниципальный район, Ивановская область
Рождение ребёнка
1841

Сын: Феоктист Иванович

Мать ребёнка: Акулина Антоновна

Клыгино, Родниковский муниципальный район, Ивановская область
Рождение ребёнка
1847

Дочь: Феврония Ивановна

Мать ребёнка: Акулина Антоновна

Клыгино, Родниковский муниципальный район, Ивановская область
Смерть
Неизвестно

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