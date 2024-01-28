Иван Григорьевич
Место рождения
Дата рождения23.08.1807
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.08.1807
Отец: Григорий Федорович
Мать: Федосья Петровна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Акулина Антоновна
Рождение ребёнка
1834
Дочь: Федосья Ивановна
Мать ребёнка: Акулина Антоновна
Рождение ребёнка
1841
Сын: Феоктист Иванович
Мать ребёнка: Акулина Антоновна
Рождение ребёнка
1847
Дочь: Феврония Ивановна
Мать ребёнка: Акулина Антоновна
Смерть
Неизвестно