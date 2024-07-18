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Борисенков Александр Николаевич

Место рождения

Ишутино

Дата рождения

28.01.1966

Пол

Мужской

Добавил:

СБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.01.1966

Отец: Борисенков Николай Александрович

Мать: Борисенкова (Малахова) Нина Ивановна

Бракосочетание
08.08.1987

Жена: Борисенкова (Харитонова) Татьяна Петровна

Рождение ребёнка
02.02.1988

Сын: Борисенков Максим Александрович

Мать ребёнка: Борисенкова (Харитонова) Татьяна Петровна

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
14.11.1989

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Мать ребёнка: Борисенкова (Харитонова) Татьяна Петровна

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