Борисенков Александр Николаевич
Место рожденияИшутино
Дата рождения28.01.1966
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.01.1966
Бракосочетание
08.08.1987
Рождение ребёнка
02.02.1988
Сын: Борисенков Максим Александрович
Мать ребёнка: Борисенкова (Харитонова) Татьяна Петровна
Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
14.11.1989
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Борисенкова (Харитонова) Татьяна Петровна