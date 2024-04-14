Васильев Василий Михайлович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти22.10.1938
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
04.11.1921
Дочь: (Васильева) Ольга
Мать ребёнка: Кропина/Кропинова (Кропина/Кропинова) Александра Кропинова/
Рождение ребёнка
17.08.1923
Сын: Васильев Леонид
Мать ребёнка: Кропина/Кропинова (Кропина/Кропинова) Александра Кропинова/
Рождение ребёнка
22.03.1925
Дочь: Васильева (Васильева) Фаина
Мать ребёнка: Кропина/Кропинова (Кропина/Кропинова) Александра Кропинова/
Рождение ребёнка
17.10.1926
Сын: Васильев Владимир
Мать ребёнка: Кропина/Кропинова (Кропина/Кропинова) Александра Кропинова/
Рождение ребёнка
05.09.1929
Сын: Васильев Лонгий
Мать ребёнка: Кропина/Кропинова (Кропина/Кропинова) Александра Кропинова/
Смерть
22.10.1938