Васильев Василий Михайлович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиВасильев Василий Михайлович

Васильев Василий Михайлович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

22.10.1938

Пол

Мужской

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Кропина/Кропинова (Кропина/Кропинова) Александра Кропинова/

Рождение ребёнка
04.11.1921

Дочь: (Васильева) Ольга

Мать ребёнка: Кропина/Кропинова (Кропина/Кропинова) Александра Кропинова/

Рождение ребёнка
17.08.1923

Сын: Васильев Леонид

Мать ребёнка: Кропина/Кропинова (Кропина/Кропинова) Александра Кропинова/

Рождение ребёнка
22.03.1925

Дочь: Васильева (Васильева) Фаина

Мать ребёнка: Кропина/Кропинова (Кропина/Кропинова) Александра Кропинова/

Рождение ребёнка
17.10.1926

Сын: Васильев Владимир

Мать ребёнка: Кропина/Кропинова (Кропина/Кропинова) Александра Кропинова/

Рождение ребёнка
05.09.1929

Сын: Васильев Лонгий

Мать ребёнка: Кропина/Кропинова (Кропина/Кропинова) Александра Кропинова/

Смерть
22.10.1938

Мы используем куки для улучшения работы сайта.