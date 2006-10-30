Абалян Григорий Аветисович
Место рожденияНе указано
Дата рождения25.05.1919
Дата смерти03.12.1976
ПолМужской
Отец
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Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.05.1919
Отец: скрыто настройками приватности
Мать: Пирумова Астгик
Рождение ребёнка
04.04.1956
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Караханян Седа Петровна
Армянская ССР, г. Ереван
Рождение ребёнка
13.05.1958
Дочь: Исраелян Сусанна Григорьевна
Мать ребёнка: Караханян Седа Петровна
Армянская ССР, г. Ереван
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Караханян Седа Петровна
Смерть
03.12.1976