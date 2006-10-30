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Абалян Григорий Аветисович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

25.05.1919

Дата смерти

03.12.1976

Пол

Мужской

Отец

Скрыто настройками приватности

Мать

1898 г.р.

Жена

1922 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности
1958 г.р.

Добавил:

АИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.05.1919

Отец: скрыто настройками приватности

Мать: Пирумова Астгик

Рождение ребёнка
04.04.1956

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Караханян Седа Петровна

Армянская ССР, г. Ереван
Рождение ребёнка
13.05.1958

Дочь: Исраелян Сусанна Григорьевна

Мать ребёнка: Караханян Седа Петровна

Армянская ССР, г. Ереван
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Караханян Седа Петровна

Смерть
03.12.1976
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