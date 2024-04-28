Романова Анастасия Даниловна Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio
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Романова Анастасия Даниловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

МП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Романова Ульяна Васильевна

Отец ребёнка: Романов Василий Прокопьевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Романов Андрей Васильевич

Отец ребёнка: Романов Василий Прокопьевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Романов Василий Прокопьевич

Рождение ребёнка
22.09.1886

Дочь: Романова Матрона Васильевна

Отец ребёнка: Романов Василий Прокопьевич

Смерть
Неизвестно

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