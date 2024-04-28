Романова Анастасия Даниловна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Романова Ульяна Васильевна
Отец ребёнка: Романов Василий Прокопьевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Романов Андрей Васильевич
Отец ребёнка: Романов Василий Прокопьевич
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
22.09.1886
Дочь: Романова Матрона Васильевна
Отец ребёнка: Романов Василий Прокопьевич
Смерть
Неизвестно