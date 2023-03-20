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Данилов Никифор Осипович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1876

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

МЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1876

Отец: Данилов Осип Федулович

Мать: Данилова Парасковья

Рождение ребёнка
1892

Дочь: Евдокия Никифоровна

Мать ребёнка: Данилова Матрена

Рождение ребёнка
1894

Дочь: Екатерина Никифоровна

Мать ребёнка: Данилова Матрена

Рождение ребёнка
1911

Сын: Данилов Евгений Никифорович

Мать ребёнка: Данилова Матрена

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Данилова Матрена

Смерть
Неизвестно
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