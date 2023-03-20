Данилов Никифор Осипович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1876
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1876
Отец: Данилов Осип Федулович
Мать: Данилова Парасковья
Рождение ребёнка
1892
Дочь: Евдокия Никифоровна
Мать ребёнка: Данилова Матрена
Рождение ребёнка
1894
Дочь: Екатерина Никифоровна
Мать ребёнка: Данилова Матрена
Рождение ребёнка
1911
Сын: Данилов Евгений Никифорович
Мать ребёнка: Данилова Матрена
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Данилова Матрена
Смерть
Неизвестно