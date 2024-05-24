Соседов Илья Яковлевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиСоседов Илья Яковлевич

Соседов Илья Яковлевич

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

СС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Дробилова (Соседова) Людмила Ильична

Мать ребёнка: Соседова (Рогожина) Анисья Емельяновна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Соседов Владимир Ильич

Мать ребёнка: Соседова (Рогожина) Анисья Емельяновна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Соседова (Рогожина) Анисья Емельяновна

Рождение ребёнка
14.03.1940

Дочь: Пономарёва (Соседова) Галина Ильична

Мать ребёнка: Соседова (Рогожина) Анисья Емельяновна

Рождение ребёнка
01.09.1947

Дочь: Гурицану (Соседова) Валентина Ильична

Мать ребёнка: Соседова (Рогожина) Анисья Емельяновна

Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.