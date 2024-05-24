Соседов Илья Яковлевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Дробилова (Соседова) Людмила Ильична
Мать ребёнка: Соседова (Рогожина) Анисья Емельяновна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Соседова (Рогожина) Анисья Емельяновна
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
14.03.1940
Дочь: Пономарёва (Соседова) Галина Ильична
Мать ребёнка: Соседова (Рогожина) Анисья Емельяновна
Рождение ребёнка
01.09.1947
Дочь: Гурицану (Соседова) Валентина Ильична
Мать ребёнка: Соседова (Рогожина) Анисья Емельяновна
Смерть
Неизвестно