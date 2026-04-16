Крушинский Василий 1716 ст. — найти родственников по фамилии на Familio

Крушинский Василий

Автор
ИЕ
Ефремов И.

мужской, родился 1716 ст., Тобольск, город Тобольск, Тюменская область

умер С 1762 по 1793 ст., Сысерть, Сысертский, Свердловская область

Дети
Крушинский Андрей Васильев1742 ст. г.р.
Крушинский Иван Васильев1745 ст. г.р.
Показать еще 3
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1716 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Тобольск, город Тобольск, Тюменская область

Указан 27 лет в переписях заводских ГАСО Ф.24. Оп.12. Д.1760. Л.571. Указан города Тобольска из разночинцев. Жалование годовое 12 руб.

Место жительства
С 1735 ст.
Сысерть, Сысертский, Свердловская область

Впервые упоминается в 1742 в ведомостях по заводским людям. Из разночинцев.

Работа или профессия
С 13.11.1736 ст.
Сысерть, Сысертский, Свердловская область

Горный рекрут. В заводе Императрицы Анны с 1735 года. В должности с 13 ноября 1736 года. города Тобольска из разночинцев. Жалование годовое 12 руб. Без отчества.

Рождение ребёнка
1742 ст.

Сын: Крушинский Андрей Васильев

Мать ребёнка: не указана

Упоминание
03.08.1742 ст.
Сысерть, Сысертский, Свердловская область

Ведомость по заводам. ГАСО Ф.24. Оп.12. Д.1760. Л.163об.,284. Рудокопщики. С 1736 года. Из разночинцев. Жалование годовое 12 руб. Без отчества.

Упоминание
1743 ст.
Сысерть, Сысертский, Свердловская область

Горный рекрут. В заводе Императрицы Анны с 1735 года. В должности с 13 ноября 1736 года. 27 лет. города Тобольска из разночинцев. Жалование годовое 12 руб. Без отчества.

Упоминание
03.08.1744 ст.
Сысерть, Сысертский, Свердловская область

Горные рекруты. ГАСО Ф.24. Оп.12. Д.1760а. Л.23. Горный рекрут. 27 лет. В заводе с 1735. Города Тобольска из разночинцев. В должности с 13 ноября 1736. Жалования в год 12 рублей. Без отчества.

Упоминание
1745 ст.
Сысерть, Сысертский, Свердловская область

Ведомость по заводам. ГАСО Ф.24. Оп.1. Д.1074. Л.247об. Горные рекруты. Из рекрут. Жалование годовое 12 руб. Без отчества.

Рождение ребёнка
1745 ст.

Сын: Крушинский Иван Васильев

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1752 ст.

Сын: Крушинский Алексей Васильев

Мать ребёнка: не указана

Сысерть, Сысертский, Свердловская область

Рождение ребёнка
1761

Дочь: Гребнева (Крушинская) Екатерина Васильева

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1762 ст.

Сын: Крушинский Пётр Васильев

Мать ребёнка: не указана

Сысерть, Сысертский, Свердловская область

Смерть
С 1762 по 1793 ст.
Сысерть, Сысертский, Свердловская область

Мы используем куки для улучшения работы сайта.