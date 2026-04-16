Крушинский Василий
мужской, родился 1716 ст., Тобольск, город Тобольск, Тюменская область
умер С 1762 по 1793 ст., Сысерть, Сысертский, Свердловская область
Дети
Крушинский Андрей Васильев1742 ст. г.р.
Крушинский Иван Васильев1745 ст. г.р.Показать еще 3
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Место
Комментарий
Рождение
1716 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Тобольск, город Тобольск, Тюменская область
Место жительства
С 1735 ст.
Работа или профессия
С 13.11.1736 ст.
Рождение ребёнка
1742 ст.
Сын: Крушинский Андрей Васильев
Мать ребёнка: не указана
Упоминание
03.08.1742 ст.
Упоминание
1743 ст.
Упоминание
03.08.1744 ст.
Упоминание
1745 ст.
Рождение ребёнка
1745 ст.
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1752 ст.
Сын: Крушинский Алексей Васильев
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1761
Дочь: Гребнева (Крушинская) Екатерина Васильева
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1762 ст.
Мать ребёнка: не указана
Смерть
С 1762 по 1793 ст.
Указан 27 лет в переписях заводских ГАСО Ф.24. Оп.12. Д.1760. Л.571. Указан города Тобольска из разночинцев. Жалование годовое 12 руб.