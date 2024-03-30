Шендрик Феодосий Афанасиев
Место рожденияНе указано
Дата рождения1698
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1731
Мать ребёнка: Шендрик Анна Григориева
Рождение ребёнка
1737
Мать ребёнка: Шендрик Анна Григориева
Рождение ребёнка
1739
Мать ребёнка: Шендрик Анна Григориева
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Шендрик Анна Григориева
Смерть
Неизвестно