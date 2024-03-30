Шендрик Феодосий Афанасиев — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шендрик Феодосий Афанасиев

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1698

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

НН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1698

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1731

Сын: Шендрик Михаил Феодосиев

Мать ребёнка: Шендрик Анна Григориева

Рождение ребёнка
1737

Сын: Шендрик Стефан Феодосиев

Мать ребёнка: Шендрик Анна Григориева

Рождение ребёнка
1739

Сын: Шендрик Андрей Феодосиев

Мать ребёнка: Шендрик Анна Григориева

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Шендрик Анна Григориева

Смерть
Неизвестно
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