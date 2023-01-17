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Костин Алексей Александрович

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Место рождения

Подпорожье, Подпорожский муниципальный район, Ленинградская область

Дата рождения

15.01.1975

Пол

Мужской

Добавил:

НК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.01.1975

Отец: Костин Александр Алексеевич

Мать: Костина Лариса Ивановна

Подпорожье, Подпорожский муниципальный район, Ленинградская область
Рождение ребёнка
18.03.2008

Дочь: Костина Мария Алексеевна

Мать ребёнка: Федоренко Наталья

Полярный, ЗАТО Александровск, Мурманская область
Бракосочетание
16.12.2009

Жена: Федоренко Наталья

Колпино, Царскосельский уезд
Рождение ребёнка
06.04.2015

Сын: Костин Георгий Алексеевич

Мать ребёнка: Федоренко Наталья

Пушкин, Царскосельский уезд
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Костин Александр Алексеевич

Мать ребёнка: Костина Оксана

Мурманск, город Мурманск, Мурманская область
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