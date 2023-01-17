Костин Алексей Александрович
Место рождения
Дата рождения15.01.1975
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.01.1975
Рождение ребёнка
18.03.2008
Дочь: Костина Мария Алексеевна
Мать ребёнка: Федоренко Наталья
Полярный, ЗАТО Александровск, Мурманская область
Бракосочетание
16.12.2009
Жена: Федоренко Наталья
Колпино, Царскосельский уезд
Рождение ребёнка
06.04.2015
Сын: Костин Георгий Алексеевич
Мать ребёнка: Федоренко Наталья
Пушкин, Царскосельский уезд
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Костин Александр Алексеевич
Мать ребёнка: Костина Оксана
Мурманск, город Мурманск, Мурманская область