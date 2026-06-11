Тертышный Григорий Кондратов 1777 — найти родственников по фамилии на Familio

Тертышный Григорий Кондратов

Автор
АЛ
Липинская А.

мужской, родился 1777

умер 1838

Отец
Тертышный Кондрат Федоров1756 г.р.
Супруги
Тертышная (Чайка) Марина Иванова15.02.1774 г.р.
Дети
Тертышный Степан Григорьев1800 г.р.
Тертышный Герасим Григорьев1804 г.р.
Показать еще 2
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1777

Отец: Тертышный Кондрат Федоров

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Тертышная (Чайка) Марина Иванова

Рождение ребёнка
1800

Сын: Тертышный Степан Григорьев

Мать ребёнка: Тертышная (Чайка) Марина Иванова

Рождение ребёнка
1804

Сын: Тертышный Герасим Григорьев

Мать ребёнка: Тертышная (Чайка) Марина Иванова

Рождение ребёнка
1809

Сын: Тертышный Петр Григорьев

Мать ребёнка: Тертышная (Чайка) Марина Иванова

Рождение ребёнка
1810

Сын: Тертышный Филип Григорьев

Мать ребёнка: Тертышная (Чайка) Марина Иванова

Смерть
1838

Мы используем куки для улучшения работы сайта.