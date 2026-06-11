Тертышный Григорий Кондратов
мужской, родился 1777
умер 1838
ОтецТертышный Кондрат Федоров1756 г.р.
Супруги
Тертышная (Чайка) Марина Иванова15.02.1774 г.р.
Дети
Тертышный Степан Григорьев1800 г.р.
Тертышный Герасим Григорьев1804 г.р.Показать еще 2
- СобытияСобытия
- РодственникиРодственники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1777
Отец: Тертышный Кондрат Федоров
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1800
Сын: Тертышный Степан Григорьев
Мать ребёнка: Тертышная (Чайка) Марина Иванова
Рождение ребёнка
1804
Сын: Тертышный Герасим Григорьев
Мать ребёнка: Тертышная (Чайка) Марина Иванова
Рождение ребёнка
1809
Мать ребёнка: Тертышная (Чайка) Марина Иванова
Рождение ребёнка
1810
Сын: Тертышный Филип Григорьев
Мать ребёнка: Тертышная (Чайка) Марина Иванова
Смерть
1838