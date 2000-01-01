Куршаков ДМИТРИЙ МИХАЙЛОВИЧ
Место рожденияНе указано
Дата рождения10.01.1904
Дата смертиОколо 1942
ПолМужской
Отец
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Мать
Скрыто настройками приватности
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.01.1904
Отец: скрыто настройками приватности
Мать: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
16.02.1937
Сын: Куршакова АНАТОЛИЙ ДМИТРИЕВИЧ
Мать ребёнка: Куршакова АЛЕКСАНДРА ПЕТРОВНА
Смерть
Около 1942