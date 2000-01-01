Куршаков ДМИТРИЙ МИХАЙЛОВИЧ — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Куршаков ДМИТРИЙ МИХАЙЛОВИЧ

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

10.01.1904

Дата смерти

Около 1942

Пол

Мужской

Отец

Скрыто настройками приватности

Мать

Скрыто настройками приватности

Дети

Добавил:

МЖ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.01.1904

Отец: скрыто настройками приватности

Мать: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
16.02.1937

Сын: Куршакова АНАТОЛИЙ ДМИТРИЕВИЧ

Мать ребёнка: Куршакова АЛЕКСАНДРА ПЕТРОВНА

Смерть
Около 1942
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