Ханина Неонила Матвеевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1801
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1801
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
21.03.1819
Отец ребёнка: Ханин Ермолай Миронович
Рождение ребёнка
1824
Дочь: Анна Ермолаевна
Отец ребёнка: Ханин Ермолай Миронович
Рождение ребёнка
09.10.1827
Отец ребёнка: Ханин Ермолай Миронович
Рождение ребёнка
23.05.1830
Отец ребёнка: Ханин Ермолай Миронович
Работа или профессия
Неизвестно