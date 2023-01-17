Ханина Неонила Матвеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиХанина Неонила Матвеевна

Ханина Неонила Матвеевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1801

Пол

Женский

Добавил:

РУ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1801

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
21.03.1819

Сын: Ханин Никифор Ермолаевич

Отец ребёнка: Ханин Ермолай Миронович

Козьи Угоны, Льговский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
1824

Дочь: Анна Ермолаевна

Отец ребёнка: Ханин Ермолай Миронович

Рождение ребёнка
09.10.1827

Сын: Ханин Сергей Ермолаевич

Отец ребёнка: Ханин Ермолай Миронович

Козьи Угоны, Льговский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
23.05.1830

Сын: Ханин Николай Ермолаевич

Отец ребёнка: Ханин Ермолай Миронович

Козьи Угоны, Льговский муниципальный район, Курская область
Работа или профессия
Неизвестно
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