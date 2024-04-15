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Бурда Демьян Николаевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Между 1810 и 1819

Дата смерти

13.10.1870 ст.

Пол

Мужской

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Между 1810 и 1819

Отец: Бурда Николай Михайлович

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1846

Сын: Бурда Сергей Демьянович

Мать ребёнка: не указана

Место жительства
25.09.1850 ст.
Кровное, Сумська область
https://www.familysearch.org/ | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSHM-S3GS-T?i=407&cat=3007372
Восприемник
24.09.1863 ст.
Хотень, Сумська область
Григорий Емельянович Криводуб
Рождение ребёнка
30.10.1863 ст.

Сын: Бурденко Зиновий Дамианович

Мать ребёнка: Бурденко \\ Воденко Анна Ивановна

Кровное, Сумська область
https://www.familysearch.org/ | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSS9-JQ1G-8?i=606&cc=3511744
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Бурда Феодосия Константиновна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Бурденко \\ Воденко Анна Ивановна

Место жительства
Неизвестно
Кровное, Сумська область
Смерть
13.10.1870 ст.
Кровное, Сумська область
Причина смерти: от удушья | https://www.familysearch.org/ | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSS9-L7JF-V?i=333&cc=3511744
Похороны
15.11.1870 ст.
на приходском кладбище (Хотень)
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