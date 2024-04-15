Бурда Демьян Николаевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияМежду 1810 и 1819
Дата смерти13.10.1870 ст.
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Между 1810 и 1819
Отец: Бурда Николай Михайлович
Рождение ребёнка
1846
Место жительства
25.09.1850 ст.
https://www.familysearch.org/ | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSHM-S3GS-T?i=407&cat=3007372
Восприемник
24.09.1863 ст.
Хотень, Сумська область
Григорий Емельянович Криводуб
Рождение ребёнка
30.10.1863 ст.
Сын: Бурденко Зиновий Дамианович
Мать ребёнка: Бурденко \\ Воденко Анна Ивановна
https://www.familysearch.org/ | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSS9-JQ1G-8?i=606&cc=3511744
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
13.10.1870 ст.
Причина смерти: от удушья | https://www.familysearch.org/ | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSS9-L7JF-V?i=333&cc=3511744
Похороны
15.11.1870 ст.
на приходском кладбище (Хотень)