Лысов Георгий Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЛысов Георгий Иванович

Лысов Георгий Иванович

avatar

Место рождения

Ивановской, Орловский уезд, Вятская губерния

Дата рождения

Вычислено 1801 ст.

Дата смерти

28.06.1870 ст.

Пол

Мужской

Отец

1773 г.р.

Мать

Вычислено 1774 г.р.

Дети

Добавил:

ДЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1801 ст.

Отец: Лысов Иван Романович

Мать: - Матрона Ивановна

Ивановской, Орловский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
20.10.1827 ст.

Дочь: Лысова Параскева Егоровна

Мать ребёнка: - Евдокия Прокопьевна

Ивановской, Орловский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Вычислено 1830 ст.

Сын: Лысов Сергей Егорович

Мать ребёнка: - Евдокия Прокопьевна

Ивановской, Орловский уезд, Вятская губерния
Смерть
28.06.1870 ст.
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close