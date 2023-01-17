Лысов Георгий Иванович
Место рождения
Дата рожденияВычислено 1801 ст.
Дата смерти28.06.1870 ст.
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1801 ст.
Отец: Лысов Иван Романович
Мать: - Матрона Ивановна
Рождение ребёнка
20.10.1827 ст.
Дочь: Лысова Параскева Егоровна
Мать ребёнка: - Евдокия Прокопьевна
Рождение ребёнка
Вычислено 1830 ст.
Мать ребёнка: - Евдокия Прокопьевна
Смерть
28.06.1870 ст.