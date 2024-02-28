Батенёв Дмитрий Владимирович
Место рожденияНе указано
Дата рождения03.06.1976
Дата смерти2022
ПолМужской
Отец
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Мать
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.06.1976
Отец: скрыто настройками приватности
Мать: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
2001
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: не указана
Смерть
2022