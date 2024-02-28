Батенёв Дмитрий Владимирович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиБатенёв Дмитрий Владимирович

Батенёв Дмитрий Владимирович

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

03.06.1976

Дата смерти

2022

Пол

Мужской

Отец

Скрыто настройками приватности

Мать

Скрыто настройками приватности

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

МБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.06.1976

Отец: скрыто настройками приватности

Мать: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
2001

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: не указана

Смерть
2022

Мы используем куки для улучшения работы сайта.