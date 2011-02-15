Мирзоян Григорий Хачатурович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мирзоян Григорий Хачатурович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

04.11.1952

Дата смерти

15.02.2011

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

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Дети

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Добавил:

АГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.11.1952

Отец: не указан

Мать: не указана

Место жительства
Неизвестно
Бракосочетание
10.09.1977

Жена: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
17.08.1978

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
19.03.1981

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Смерть
15.02.2011
Похороны
Неизвестно

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