Мирзоян Григорий Хачатурович
Место рожденияНе указано
Дата рождения04.11.1952
Дата смерти15.02.2011
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.11.1952
Отец: не указан
Мать: не указана
Место жительства
Неизвестно
Бракосочетание
10.09.1977
Жена: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
17.08.1978
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
19.03.1981
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Смерть
15.02.2011
Похороны
Неизвестно