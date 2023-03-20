Данилов Терентий Ефимович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Данилов Терентий Ефимович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1857

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

МЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1857

Отец: Данилов Ефим Федулович

Мать: Данилова Анна Семеновна

Рождение ребёнка
1879

Сын: Данилов Филимон Терентьевич

Мать ребёнка: Данилова Дарья Яковлевна

Рождение ребёнка
1881

Сын: Данилов Федор Терентьевич

Мать ребёнка: Данилова Дарья Яковлевна

Рождение ребёнка
1889

Сын: Данилов Яков Терентьевич

Мать ребёнка: Данилова Дарья Яковлевна

Рождение ребёнка
1891

Дочь: Евфросинья Терентьевна

Мать ребёнка: Данилова Дарья Яковлевна

Рождение ребёнка
1895

Сын: Данилов Ефим Терентьевич

Мать ребёнка: Данилова Дарья Яковлевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Данилова Дарья Яковлевна

Смерть
Неизвестно
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