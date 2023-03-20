Данилов Терентий Ефимович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1857
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1857
Отец: Данилов Ефим Федулович
Мать: Данилова Анна Семеновна
Рождение ребёнка
1879
Сын: Данилов Филимон Терентьевич
Мать ребёнка: Данилова Дарья Яковлевна
Рождение ребёнка
1881
Сын: Данилов Федор Терентьевич
Мать ребёнка: Данилова Дарья Яковлевна
Рождение ребёнка
1889
Мать ребёнка: Данилова Дарья Яковлевна
Рождение ребёнка
1891
Дочь: Евфросинья Терентьевна
Мать ребёнка: Данилова Дарья Яковлевна
Рождение ребёнка
1895
Мать ребёнка: Данилова Дарья Яковлевна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Данилова Дарья Яковлевна
Смерть
Неизвестно