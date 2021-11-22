Тенетова (Корага) Варвара (Валентина) Иосифовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения14.12.1930
Дата смерти22.11.2021
ПолЖенский
Отец
Мать
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Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.12.1930
Отец: Корага Иосиф Захаров
Мать: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
12.02.1955
Сын: Тенетов Николай Васильевич
Отец ребёнка: Тенетов Василий Николаевич
Рождение ребёнка
12.02.1955
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Тенетов Василий Николаевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
22.11.2021
Сызрань, Сызрань, Самарская область
Причина смерти: COVID-19