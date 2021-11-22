Тенетова (Корага) Варвара (Валентина) Иосифовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Тенетова (Корага) Варвара (Валентина) Иосифовна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

14.12.1930

Дата смерти

22.11.2021

Пол

Женский

Отец

1883 г.р.

Мать

Скрыто настройками приватности

Муж

1927 г.р.

Дети

1955 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ГП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.12.1930

Отец: Корага Иосиф Захаров

Мать: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
12.02.1955

Сын: Тенетов Николай Васильевич

Отец ребёнка: Тенетов Василий Николаевич

Рождение ребёнка
12.02.1955

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Тенетов Василий Николаевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Тенетов Василий Николаевич

Смерть
22.11.2021
Сызрань, Сызрань, Самарская область
Причина смерти: COVID-19
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