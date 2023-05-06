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Лобанова Анастасия Александровна
Лобанова Анастасия Александровна
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
01.12.1982
Пол
Женский
Отец
Лушников Александр Васильевич
1957 г.р.
Мать
Лушникова Наталья Георгиевна
1960 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ПЛ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.12.1982
Отец:
Лушников Александр Васильевич
Мать:
Лушникова Наталья Георгиевна
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