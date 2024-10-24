Прокофий Агеевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1727
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1727
Отец: Аггей Карпович
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Марфа Прокофьевна
Мать ребёнка: Анна Андреевна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Анна Андреевна
Рождение ребёнка
Около 1753
Дочь: Агафья Прокофьевна
Мать ребёнка: Анна Андреевна
Рождение ребёнка
Около 1756
Сын: Иван Прокофьевич
Мать ребёнка: Анна Андреевна
Рождение ребёнка
16.06.1756
Сын: Михаил Прокофьевич
Мать ребёнка: Анна Андреевна
Рождение ребёнка
Около 1761
Сын: Сидор Прокофьевич
Мать ребёнка: Анна Андреевна
Рождение ребёнка
08.04.1762
Сын: Родион Прокофьевич
Мать ребёнка: Анна Андреевна
Смерть
Неизвестно