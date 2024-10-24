Прокофий Агеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Прокофий Агеевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1727

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Около 1678 г.р.

Мать

Не указана

Жена

Около 1738 г.р.

Дети

Добавил:

лМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1727

Отец: Аггей Карпович

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Марфа Прокофьевна

Мать ребёнка: Анна Андреевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Анна Андреевна

Рождение ребёнка
Около 1753

Дочь: Агафья Прокофьевна

Мать ребёнка: Анна Андреевна

Дощаново, Бежаницкий муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
Около 1756

Сын: Иван Прокофьевич

Мать ребёнка: Анна Андреевна

Дощаново, Бежаницкий муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
16.06.1756

Сын: Михаил Прокофьевич

Мать ребёнка: Анна Андреевна

Дощаново, Бежаницкий муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
Около 1761

Сын: Сидор Прокофьевич

Мать ребёнка: Анна Андреевна

Дощаново, Бежаницкий муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
08.04.1762

Сын: Родион Прокофьевич

Мать ребёнка: Анна Андреевна

Дощаново, Бежаницкий муниципальный район, Псковская область
Смерть
Неизвестно

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